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Український призер Олімпіади натякнув на від'їзд до іншої країни

Андрій Трофімов
10 серпня, 14:25
Шпажист Ігор Рейзлін, який на Іграх-2020 у Токіо виборов бронзу, замислюється про переїзд за кордон – але вже після завершення кар'єри спортсмена і переходу на тренерський терен

Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

37-річний шпажист Ігор Рейзлін, який на першій у своєму житті Олімпіаді в Токіо здобув бронзову медаль, не виключає, що наслідує приклад іншого українського фехтувальника Олександра Горбачука.

Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Горбачук, уже як тренер, поїхав працювати до Японії, і привів збірну цієї країни до золота домашніх Ігор-2020.

Олександр Горбачук і його збірна Японії / Фото: Reuters

"У нас просто біда з тим, що хороші фахівці виїжджають за кордон. Як той же Горбачук, який Японію до золота привів. Таких, звісно, хотілося б бачити у нас, щоб вони працювали з нами"

"Але для цього їх потрібно якось мотивувати. Наша держава, на жаль, як ті ж японці, китайці або американці, платити не може. Подивимося, як це все зміниться"

"Я там десь, коли в Парижі-2024 відфехтую, теж, найвірогідніше, подамся в тренери. Якщо будуть якісь зрушення в оплаті праці тренерів, то можна залишатися тут, на батьківщині. Поки не знаю..." – наводить слова Рейзліна XSport

Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що на Олімпіаді в Токіо Україна виграла для інших країн більше золота, ніж для себе.

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