Украинский Питбуль порвал американца. Боксер из Львова выиграл чемпионский пояс

Олег Довгун выиграл пояс WBA NABA в легчайшем весе / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок за чемпионский пояс NABA состоялся сегодня ночью в Питтсбурге. Соперником украинского боксера был 34-летний американец Гленн Дезурн (14-2-1, 10 КО).

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Бой длился все 10 раундов. По единодушному судейскому решению победу в схватке одержал Олег Довгун, по прозвищу "Украинский Питбуль". Эта победа стала 13-й для 27-летнего боксера. Всего на профессиональном ринге украинец провел 13 поединков.

После этой победы Олег Довгун автоматически попадет в ТОП-15 свежего рейтинга WBA (одной из четырех основных боксерских федераций в профи-боксе) и приблизится к своей цели – стать чемпионом мира среди профессионалов по основной версии.

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"Большая победа", – прокомментировал свое выступление уставший и счастливый украинский боксер.

Отметим, что Олег Довгун – многократный победитель и призер чемпионатов Украины, участник команды "Украинские атаманы", мастер спорта Украины международного класса.

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Более 4 лет назад он переехал в Питтсбург, где начал тренироваться под руководством Майкла МакСорли из Conn-Greb Boxing Club. Все свои матчи среди профессионалов украинский боксер провел в США.

А недавно мы рассказывали, как на украинского Мейвейзера – Юрия Захареева устроили настоящую охоту. 19-летнего украинского чемпиона хотят видеть на профи-ринге.

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