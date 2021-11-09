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Охота на украинского Мейвезера: сенсацию ЧМ по боксу хотят видеть на профи-ринге

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 ноября, 21:17
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Выступление 19-летнего Юрия Захареева на чемпионате мира по боксу настолько поразило специалистов, что ему уже сейчас предлагают начать профессиональную карьеру
Юрий Захареев
Юрий Захареев / Фото: Федерация бокса Украины

Серебряный призер Олимпийских игр-2000 в Сиднее Андрей Котельник в интервью Metaratigs оценил перспективы юного боксера, которого уже сравнивают с непобедимым американцем Мейвезером.

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"Хотя лучшим боксером чемпионата в Белграде был назван кубинец Энди Крус Гомес, не имевший равных в категории до 63,5 кг, которому был вручен кубок Вэла Баркера, уверен, что ему острую конкуренцию в этом заочном соперничестве составил наш Захареев.

Даже и не припомню, когда еще дебютант мирового форума в таком юном возрасте так уверенно проходил всю турнирную дистанцию, отпраздновав шесть побед. И это несмотря на то, что состав участников в этом весе был очень сильный.

Захареев стал чемпионом мира, победив Мусаева из РФ
Захареев стал чемпионом мира, победив Мусаева из РФ / Фото: Getty Images

Mне Захареев запомнился своей креативной манерой еще раньше – в чемпионате Украины. Впечатляла его психологическая стойкость, уверенность в своих силах, разносторонность, что позволяло ему находить уязвимые места у соперника уже по ходу боя. Настоящий чемпион.

Кстати, после чемпионата мира в Сербии мне уже неоднократно звонили представители известных профессиональных клубов и наводили справки о Захарееве.

Украинец Захареев одолел в финале Мусаева из РФ
Украинец Захареев одолел в финале Мусаева из РФ / Фото: Getty Images

Я бы посоветовал ему не спешить, и на любительском ринге еще есть, что доказывать и выигрывать. Конечно, в первую очередь, имею ввиду Олимпийские игры и если Юрий будет продолжать так прогрессировать, то, уверен, золото Парижа-2024, от него никуда не денется", – рассказал Котельник.

Напомним, 6 ноября, в Белграде Юрий Захареев одолел россиянина Вадима Мусаева и завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу в категории 71 кг.

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Юрий Захареев
Юрий Захареев

Также мы писали, что за золото ЧМ-2021 Захареев получит 100 тысяч долларов, это свыше 2,6 млн гривен.

При этом в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу.

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