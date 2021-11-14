Український Пітбуль порвав американця. Боксер зі Львова виграв чемпіонський пояс

Олег Довгун виграв пояс WBA NABA у найлегшій вазі / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок за чемпіонський пояс NABA відбувся сьогодні вночі у Піттсбурзі. Суперником українського боксера був 34-річний американець Глен Дезурн (14-2-1, 10 КО).

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Бій тривав усі 10 раундів. За одностайним суддівським рішенням перемогу у сутичці здобув Олег Довгун, на прізвисько "Український Пітбуль" Ця перемога стала 13-ю для 27-річного боксера. Загалом на професійному рингу українець провів 13 поєдинків.

Після цієї перемоги Олег Довгун автоматично потрапить до ТОП-15 свіжого рейтингу WBA (однієї з чотирьох основних боксерських федерацій у профі-боксі) і наблизиться до своєї мети – стати чемпіоном світу серед професіоналів за основною версією.

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"Велика перемога", – прокоментував свій виступ втомлений та щасливий український боксер.

Зазначимо, що Олег Довгун – багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України, учасник команди "Українські отамани", майстер спорту України міжнародного класу.

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Більше 4 років тому він переїхав до Піттсбурга, де почав тренуватися під керівництвом Майкла МакСорлі з Conn-Greb Boxing Club. Усі свої матчі серед професіоналів український боксер провів у США.

А нещодавно ми розповідали, як на українського Мейвейзера – Юрія Захарєєва влаштували справжнє полювання. 19-річного українського чемпіона хочуть бачити на профі-рингу.

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