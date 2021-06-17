Украинские и македонские болельщики встретились в Бухаресте: результат на видео

Болельщики Украины и Македонии вместе ждут начала матча Евро-2020. Фанаты отдыхают в мирной атмосфере и распевают песни в барах

Украинские болельщики в Бухаресте

Сегодня сборная Украины встретится с Северной Македонией во втором туре Евро-2020. Болельщики обеих команд заполонили Бухарест, где пройдет встреча. Трансляция Украина – Северная Македония есть на нашем сайте.

Украина – Северная Македония: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020

В столице Румынии достаточно болельщиков обеих команд. Тем не менее атмосфера дружественная. Фанаты соревнуются, кто громче будет поддерживать свою любимую сборную, и наслаждаются летней погодой.

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Кстати, на время матча в Бухаресте обещали грозу. Даже Андрей Шевченко высказывал опасения, что игру могут остановить. Погода в Бухаресте на матч Украина – Северная Македония есть на нашем сайте.

Украине еще повезло с местом проведения матчей Евро-2020. Ранее мы писали, чьим фанатам придется больше всех ездить на чемпионате Европы.