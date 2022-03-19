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Украинская биатлонистка рассказала о преступлениях путинских орков

Сергей Шаховец
19 марта, 18:37
Дарья Блашко спасалась от российских обстрелов на территории лыжной базы в Чернигове. Но наследники Гитлера уничтожили и этот спортивный объект

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Дарья Блашко пережила весь ужас российских бомбардировок в Чернигове. Оккупанты буквально стирают с лица земли один из самых древних и красивейших городов Украины.

На днях рашисты полностью уничтожили лыжную базу в Чернигове, где встретила начало войны Дарья Блашко.

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"Я здесь жила до войны и 10 дней войны пряталась в подвале вместе с тренером и другими людьми.

Была последняя надежда, что базу не тронут... Это. Просто. Спортивная. База", – написала Блашко в сториз Instagram.

26-летняя Дарья Блашко родилась в Новополоцке и выступала за сборную Беларуси. Однако в 2017 году сбежала от диктатуры Лукашенко в демократическую Украину.

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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Несколько дней назад российско-фашистские войска разрушили стадион имени Гагарина, на котором играет Десна.

Также от российских оккупантов пострадал стадион команды Второй лиги ФК Чернигов. Снаряды рашистов торчат прямо на футбольном поле.

Рашисты обстреляли стадион команды ФК Чернигов / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram