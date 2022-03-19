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Українська біатлоністка розповіла про злочини путінських орків

Сергій Шаховець
19 березня, 18:37
Дар'я Блашко рятувалась від російських обстрілів на території лижної бази у Чернігові. Але спадкоємці Гітлера знищили цей спортивний об'єкт

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Дар'я Блашко пережила весь жах російських бомбардувань у Чернігові. Окупанти буквально знищують з лиця землі одне з найдавніших та найкрасивіших міст України.

Днями рашисти повністю знищили лижну базу у Чернігові, де зустріла початок війни Дарія Блашко.

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"Я тут жила до війни і 10 днів війни ховалась у підвалі разом із тренером та іншими людьми.

Була остання надія, що базу не зачеплять… Це. Просто. Спортивна. База", – написала Блашко у сториз Instagram.

26-річна Дар'я Блашко народилася у Новополоцьку та виступала за збірну Білорусі. Проте у 2017 році втекла від диктатури Лукашенка до демократичної України.

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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Кілька днів тому російсько-фашистські війська зруйнували стадіон імені Гагаріна на якому грає Десна.

Також від російських окупантів постраждав стадіон команди Другої ліги ФК Чернігів. Снаряди рашистів стирчать прямо на футбольному полі.

Рашисти обстріляли стадіон команди ФК Чернігів / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram