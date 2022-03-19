Українська біатлоністка розповіла про злочини путінських орків

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Дар'я Блашко пережила весь жах російських бомбардувань у Чернігові. Окупанти буквально знищують з лиця землі одне з найдавніших та найкрасивіших міст України.

Днями рашисти повністю знищили лижну базу у Чернігові, де зустріла початок війни Дарія Блашко.

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"Я тут жила до війни і 10 днів війни ховалась у підвалі разом із тренером та іншими людьми. Була остання надія, що базу не зачеплять… Це. Просто. Спортивна. База", – написала Блашко у сториз Instagram.

26-річна Дар'я Блашко народилася у Новополоцьку та виступала за збірну Білорусі. Проте у 2017 році втекла від диктатури Лукашенка до демократичної України.

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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Кілька днів тому російсько-фашистські війська зруйнували стадіон імені Гагаріна на якому грає Десна.

Також від російських окупантів постраждав стадіон команди Другої ліги ФК Чернігів. Снаряди рашистів стирчать прямо на футбольному полі.