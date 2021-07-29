Украинка даже без медали попала в историю Олимпиады

Виктория Ус уже в истории Игр / Фото: Reuters
В финал первого в истории Олимпиад гребного слалома на коноэ у женщин Виктория Ус попала с девятым показателем. И улучшила свою позицию на две строчки, став в итоге седьмой.
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С результатом 124,85 секунды 28-летняя украинка на 13 секунд отстала от "бронзовой" немки Андреа Херцог. А историческое "золото" здесь досталось австралийке Джессике Фокс.
Слалом на каноэ. Женщины. Финал
- 1. Джессика Фокс (Австралия) – 105,04 секунды
- 2. Маллори Франклин (Великобритания) – 108,68
- 3. Андреа Херцог (Германия) – 111,13
- 7. Виктория Ус (Украина) – 124,85
Отметим, что ранее в слаломе на байдарках Виктория Ус заняла 8-е место.
Виктория Ус – восьмая на Олимпиаде / Фото: Reuters
Напомним, перед Олимпиадой Викторию Ус ждал неприятный сюрприз. Украинку закрыли в номере Олимпийской деревни после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.
"Подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете где-то в какой-то доступности, возможно, в то время еще не зараженного человека", – не находила себе места Виктория
Но в итоге организаторы Игр разрешили ей покидать номер и проводить тренировки.
"Мне очень понравилось гоняться здесь, несмотря на отсутствие зрителей, – сказала Виктория Ус в эфире UA-Перший. – Что касается той изоляции, то в ней были как плюсы, так и минусы. Минус – психологически было тяжело, мы не знали, сможем ли тренироваться. Плюс – отдохнула"
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