Украинка даже без медали попала в историю Олимпиады

Киевлянка Виктория Ус вошла в число участниц первого в истории Игр женского финала в гребном слалом на каноэ – осталась без награды, но результат показала достойный

Виктория Ус уже в истории Игр / Фото: Reuters

В финал первого в истории Олимпиад гребного слалома на коноэ у женщин Виктория Ус попала с девятым показателем. И улучшила свою позицию на две строчки, став в итоге седьмой.

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С результатом 124,85 секунды 28-летняя украинка на 13 секунд отстала от "бронзовой" немки Андреа Херцог. А историческое "золото" здесь досталось австралийке Джессике Фокс.

Слалом на каноэ. Женщины. Финал

1. Джессика Фокс (Австралия) – 105,04 секунды

2. Маллори Франклин (Великобритания) – 108,68

3. Андреа Херцог (Германия) – 111,13

7. Виктория Ус (Украина) – 124,85

Отметим, что ранее в слаломе на байдарках Виктория Ус заняла 8-е место.

Виктория Ус – восьмая на Олимпиаде / Фото: Reuters

Напомним, перед Олимпиадой Викторию Ус ждал неприятный сюрприз. Украинку закрыли в номере Олимпийской деревни после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.

"Подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете где-то в какой-то доступности, возможно, в то время еще не зараженного человека", – не находила себе места Виктория

Но в итоге организаторы Игр разрешили ей покидать номер и проводить тренировки.