Українка навіть без медалі потрапила до історії Олімпіади

Вікторія Ус уже в історії Ігор / Фото: Reuters
До фіналу першого в історії Олімпіад веслувального слалому на коное серед жінок Вікторія Ус потрапила з дев'ятим показником. І поліпшила свою позицію на два рядки, ставши у підсумку сьомою.
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З результатом 124,85 секунди 28-річна українка на 13 секунд відстала від "бронзової" німкені Андреа Герцог. А історичне "золото" тут дісталося австралійці Джессіці Фокс.
Слалом на каное. Жінки. Фінал
- 1. Джессіка Фокс (Австралія) – 105,04 секунди
- 2. Маллорі Франклін (Велика Британія) – 108,68
- 3. Андреа Герцог (Німеччина) – 111,13
- 7. Вікторія Ус (Україна) – 124,85
Відзначимо, що раніше в слаломі на байдарках Вікторія Ус посіла 8-му сходинку.
Вікторія Ус – восьма на Олімпіаді / Фото: Reuters
Нагадаємо, перед Олімпіадою на Вікторію Ус чекав неприємний сюрприз. Українку закрили в номері Олімпійського селища після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди за рейсом Стамбул – Токіо.
"Підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку десь у якійсь доступності, можливо, в той час ще не зараженої людини", – не знаходила собі місця Вікторія
Але в підсумку організатори Ігор дозволили їй залишати номер і проводити тренування.
"Мені дуже сподобалося ганятися тут, незважаючи на відсутність глядачів, – сказала Вікторія Ус в ефірі UA-Перший. – Що стосується тієї ізоляції, то в ній були як плюси, так і мінуси. Мінус – психологічно було важко, ми не знали, чи зможемо тренуватися. Плюс – відпочила"
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