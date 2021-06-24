Украине на Евро дали второй шанс: наши игроки думали, что поляки забьют третий гол Швеции

Футболисты сборной Украины Николай Шапаренко и Александр Зубков рассказали, что узнали про выход в плей-офф чемпионата Европы во время ужина

Футболисты сборной Украины Николай Шапаренко и Александр Зубков рассказали про эмоции от выхода команды в 1/8 финала чемпионата Европы. А также, какие мысли посещали игроков во время судьбоносного для нас матча 3-го тура Швеция – Польша (3:2), где нам нужна была победа шведов или ничья.

Читайте также: Кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020

"Думали, что поляки забьют третий гол, они очень хорошо играли. Но фортуна улыбнулась и шведам, и нам, так что будем играть со Швецией в 1/8 финала", – рассказал Шапаренко на пресс-конференции УАФ

Украина vs Австрия на Евро-2020 / Фото: Reuters

"Безусловно, эта игра заставила нас немного понервничать. В любом случае, судьба дала нам второй шанс, я считаю, грех таким шансом не воспользоваться. Мы были в этот момент на ужине. И как только игра закончилась, все радовались, все друг друга поздравляли", – добавил Зубков

Александр Зубков, сборная Украины / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что вчера Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.

А также сообщали, что тренер Швеции рад получить отдых перед Украиной.