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Нидерланды --
Чехия --
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Бельгия --
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Хорватия --
Испания --
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Швеция – воины, жертвующие собой: тренер "Трех корон" рад получить отдых перед Украиной

Елена Павлова Елена Павлова
24 июня, 11:00
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Наставник шведов Янне Андерссон рассказал, что надо улучшить перед матчами плей-офф и когда начнет думать о следующем сопернике – команде Андрея Шевченко
Янне Андерссон со своей командой
Янне Андерссон со своей командой / Фото: Reuters

Во вторник, 29 июня, в Глазго сборная Украины сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Главный тренер скандинавов Янне Андерссон после победы над Польшей 3:2 прокомментировал выход в плей-офф чемпионата и отметил, что шведов нужно считать сильным соперником.

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"Это фантастическое чувство. Мы выиграли группу на чемпионате мира и сделали это снова. Мы создали ситуацию, при которой могли бы преуспеть, но свои шансы надо еще использовать. Мои игроки – настоящие воины, они просто фантастические. Они жертвуют собой друг для друга, и вся команда заслуживает похвалы. Думаю, соперники считают нас трудной командой. Так и должно быть", – цитирует коуча сайт УЕФА

Сборная Швеции отправила домой Польшу
Сборная Швеции отправила домой Польшу / Фото: Reuters

Андерссон очень рад, что его команде удалось выиграть матч против Польши, но доволен не всем: "Во втором тайме мы слишком глубоко защищались. Придется еще раз пересмотреть эту игру, проанализировать ее и посмотреть, что мы можем сделать лучше. Я не могу сказать, что я недоволен, но есть вещи, которые мы можем улучшить".

Радует тренера, что матч плей-офф с Украиной состоится только во вторник и его команда успеет отдохнуть:

"Всегда хорошо, когда есть больше времени на подготовку. Главное – отдохнуть, пополнить запасы жидкости и помочь организму в восстановлении. В субботу начнем думать о нашем следующем сопернике и потихоньку готовиться к игре"

Ранее мы писали, что вчера Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.

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Италия
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9
2
Уэльс
3
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4
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Швейцария
3
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4
4
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#
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И
Г
О
1
Бельгия
3
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9
2
Дания
3
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
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3
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И
Г
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Нидерланды
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3
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3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
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4
3
Чехия
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4
Шотландия
3
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1
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#
Команда
И
Г
О
1
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3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
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