Швеция – воины, жертвующие собой: тренер "Трех корон" рад получить отдых перед Украиной

Наставник шведов Янне Андерссон рассказал, что надо улучшить перед матчами плей-офф и когда начнет думать о следующем сопернике – команде Андрея Шевченко

Янне Андерссон со своей командой / Фото: Reuters

Во вторник, 29 июня, в Глазго сборная Украины сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Главный тренер скандинавов Янне Андерссон после победы над Польшей 3:2 прокомментировал выход в плей-офф чемпионата и отметил, что шведов нужно считать сильным соперником.

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"Это фантастическое чувство. Мы выиграли группу на чемпионате мира и сделали это снова. Мы создали ситуацию, при которой могли бы преуспеть, но свои шансы надо еще использовать. Мои игроки – настоящие воины, они просто фантастические. Они жертвуют собой друг для друга, и вся команда заслуживает похвалы. Думаю, соперники считают нас трудной командой. Так и должно быть", – цитирует коуча сайт УЕФА

Сборная Швеции отправила домой Польшу / Фото: Reuters

Андерссон очень рад, что его команде удалось выиграть матч против Польши, но доволен не всем: "Во втором тайме мы слишком глубоко защищались. Придется еще раз пересмотреть эту игру, проанализировать ее и посмотреть, что мы можем сделать лучше. Я не могу сказать, что я недоволен, но есть вещи, которые мы можем улучшить".

Радует тренера, что матч плей-офф с Украиной состоится только во вторник и его команда успеет отдохнуть:

"Всегда хорошо, когда есть больше времени на подготовку. Главное – отдохнуть, пополнить запасы жидкости и помочь организму в восстановлении. В субботу начнем думать о нашем следующем сопернике и потихоньку готовиться к игре"

Ранее мы писали, что вчера Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.