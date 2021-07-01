Украинцы – монстры перехватов и подборов: Матвиенко – второй на Евро, Зинченко – в топ-5

Футболисты сборной Украины очень эффективно отрабатывают в защите и в единоборствах на чемпионате Европы-2020

Александр Зинченко и Николай Матвиенко в топе Евро / Фото: Reuters

Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Илья Забарный оказались среди лучших игроков Евро-2020 по количеству перехватов. А полузащитник "сине-желтых" Зинченко — в топ-5 по подборам. Ранее мы писали, что сборная Украины прилетела из Глазго в Рим, где 3 июля сыграет в четвертьфинале с Англией.

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У футболиста Шахтер Матвиенко на чемпионате уже 41 перехват – сообщает Команда №1. И он занимает второе место по этому показателю после защитника Швеции Маркуса Даниэльсона, у которого 43 перехвата. Но уже в матче с Англией может обойти шведа, который покинул турнир. А до этого сильно травмировал Беседина, правда, потом извинился перед украинцем.

Защитник сборной Украины Илья Забарный / Фото: Reuters

На третьем месте – защитник сборной Чехии Томаш Калас – 36 перехватов. На четвертой позиции защитник Динамо – Илья Забарный – 35.На десятом месте еще один игрок киевлян Александр Караваев – 28 перехватов. В общей сложности сборная Украины занимает 5-е место по перехватам – 51 в среднем за игру. На первом месте – сборная Швеции – 60.

Зинченко празднует гол в ворота Швеции / Фото: Getty Images Реклама

У полузащитника Александра Зинченко 31 подбор на текущем Евро. Он уступает только чешскому защитнику Владимиру Цоуфалу – 34 подбора, немцу Матсу Хуммельсу – 33 и защитник сборной Нидерландов де Врею – 32. Украинец делит 4 строчку с полузащитником шведов Эмилем Форсбергом – 31.

Сборная Украины занимает 13-е место по подборам. В среднем за игру подопечные Андрея Шевченко делают по 51 подбору. На первом месте – сборная Польши – 68.

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