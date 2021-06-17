Украина – Северная Македония: предстартовые фото с матча Евро-2020

Соперники, которые проиграли в первом туре, надеются набрать первые очки на чемпионате Европы. Болельщики довольно мирно уживаются в столице Румынии

Стадион в Бухаресте / Фото: Reuters

Уже совсем скоро начнется второй матч наших футболистов на Евро. Мы ведем Украина – Северная Македония онлайн. Стартовый свисток аргентинского рефери в Бухаресте прозвучит в 16:00.

За полтора часа до начала поединка на трибунах Национального стадиона появились первые зрители.

Пока игра не началась, можно немного отдохнуть.

Кстати, украинские и македонские болельщики встретились в Бухаресте. Все проходит дружелюбно, фанаты отдаются радостной атмосфере праздника футбола, передают наши корреспонденты с места событий.

Футболисты уже разминаются на поле.

Поддержка обещает быть горячей.

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Известны стартовые составы матча Украина – Северная Македония.

Еще накануне в Румынию прилетел одиозный бывший футболист сборной Украины Артем Милевский.

А вот так выглядит современная арена снаружи. Вместить она может 55 тысяч зрителей, но из-за коронавируса количество болельщиков ограничено лишь четвертью от максимально возможного.

Узнайте, почему Украина играет с Северной Македонией и где находится Южная – объясняем.

Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина: