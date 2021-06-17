Состав Украины на матч с Северной Македонией на Евро-2020: есть изменения

Андрей Шевченко решил выпустить с первых минут не только Николая Шапаренко, но и Тараса Степаненко. Восстановившийся Виктор Цыганков остался в запасе

Сборная Украины на тренировке / Фото: Reuters

Второй матч украинских футболистов на чемпионате Европы может стать определяющим в свете их перспектив. Мы ведем онлайн-трансляцию Украина – Северная Македония. Более чем за час до начала стали известны стартовые составы оппонентов.

Наш тренерский штаб подал такую заявку: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский – Яремчук.

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Как видим, в сравнении с первой встречей произошло два изменения. Появление динамовца Николая Шапаренко вместо травмированного Александра Зубкова читалось. Ведь и Марлос во встрече с Нидерландами особо не впечатлил. А вот в середине поля произошла замена опорного полузащитника: вместо динамовца Сергей Сидорчука играет "горняк" Тарас Степаненко.

На нашем сайте -стрим матча Украина – Северная Македония. Смотрим матч Евро-2020 вместе.

У нашего соперника по дуэли в Бухаресте произошла одна замена в стартовом составе по сравнению с игрой против Австрии. В полузащите Александар Трайковски уступил место Стефану Спировски.