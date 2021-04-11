Украина – самая сильная! Медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве

Сборная Украины по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет чемпионата Европы, проходившего в Москве. В главном рейтинге, учитывающем награды по сумме рывка и толчка, наша команда завоевала четыре "золота", одно "серебро" и одну "бронзу".
Напомним, "золотыми" в сумме двоеборья стали Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп и Алина Марущак. На счету Анастасии Лысенко "серебро", а Дмитрия Вороновского – "бронза".
Камила Конотоп / Фото: Instagram
Следом за нами в медальном зачете расположились Болгария (3-3-1) и Армения (2-2-4).
Отметим, что первое место заняла Украина и в зачете, учитывающем "малые" медали – отдельно за рывок и толчок. Тут у нас – 17 подиумов.
Ранее мы писали, что после своей победы Дмитрий Чумак опубликовал огненный пост, добавив к строкам из песни "Москва" группы "Ленинград" ("Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком") фото горящей Красной площади.
Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images
Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images
Также мы рассказывали о жене украинского штангиста, испепелившего Красную площадь.
Напомним, 10 апреля состоялся финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!
И главное – проект продлили на второй сезон!
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