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Украина вывозит драгметаллы из России: наш новый триумф на ЧЕ

11 апреля, 18:01

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Анастасия Лысенко выиграла три серебряных медали

Продолжается триумф украинских тяжелоатлетов на чемпионате Европы в Москве. Вчера сжег Красную площадь Дмитрий Чумак. Сегодня три серебряные награды завоевала наша Анастасия Лысенко.

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В весовой категории свыше 87 кг Анастасия была второй в рывке (116 кг), толчке (136 кг) и сумме двоеборья (252 кг). Чемпионкой Европы стала британка Эмили Кэмпбелл, которая в сумме собрала 276 кг (122+154). На третьей позиции Мелике Гюнал из Турции – 243 кг (108+135).

Интересно, что Анастасия Лысенко уже четвертый раз подряд становится второй на чемпионатах Европы, до этого у нее было "серебро" в 2015, 2017 и 2019 годах.

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Напомним, что на европейском первенстве-2021 в столице РФ до этого у Украины золотыми становились три наших девушки – Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак.

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Наша команда просто блестяще выступает на чемпионате Европы. В общем зачете Украина на первом месте, из России мы везем 10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

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тяжелая атлетика Чемпионат Европы Анастасия Лысенко
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