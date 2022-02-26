УЕФА разрывает контракт с Газпромом

УЕФА отказывается от миллионов Путина / Фото: Getty Images

Все больше организаций отказываются сотрудничать с Россией и всем, что с ней связано. Ранее УЕФА забрал финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга, а теперь наносит еще один удар.

Как сообщает The Times, УЕФА находится в процессе расторжения спонсорского контракта на сумму около 100 миллионов евро с российской государственной энергетической компанией "Газпром".

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Ранее мы писали, что Манчестер Юнайтед отказался сотрудничать с Аэрофлотом, разорвав досрочно соглашение с российской авиакомпанией.

Также мы писали, что УЕФА постановил, что российские клубы все свои еврокубковые домашние матчи должны проводить на нейтральных полях.

А сборная Польши отказалась играть с Россией в плей-офф ЧМ-2022. Команды должны были встретиться в конце марта.