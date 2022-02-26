8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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УЕФА разрывает контракт с Газпромом

Александр Трикиша
26 февраля, 13:38
УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины

УЕФА отказывается от миллионов Путина / Фото: Getty Images

Все больше организаций отказываются сотрудничать с Россией и всем, что с ней связано. Ранее УЕФА забрал финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга, а теперь наносит еще один удар.

Как сообщает The Times, УЕФА находится в процессе расторжения спонсорского контракта на сумму около 100 миллионов евро с российской государственной энергетической компанией "Газпром".

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Ранее мы писали, что Манчестер Юнайтед отказался сотрудничать с Аэрофлотом, разорвав досрочно соглашение с российской авиакомпанией.

Также мы писали, что УЕФА постановил, что российские клубы все свои еврокубковые домашние матчи должны проводить на нейтральных полях.

А сборная Польши отказалась играть с Россией в плей-офф ЧМ-2022. Команды должны были встретиться в конце марта.