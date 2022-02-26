УЄФА розриває контракт із Газпромом

УЄФА відмовляється від мільйонів Путіна / Фото: Getty Images

Все більше організацій відмовляються співпрацювати з Росією та всім, що з нею пов'язано. Раніше УЄФА забрав фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурга, а тепер завдає ще одного удару.

Як повідомляє The Times, УЄФА перебуває в процесі розірвання спонсорського контракту на суму близько 100 мільйонів євро з російською державною енергетичною компанією "Газпром".

Реклама

Раніше ми писали, що Манчестер Юнайтед відмовився співпрацювати з Аерофлотом, розірвавши достроково угоду з російською авіакомпанією

Також ми писали, що УЄФА ухвалив, що російські клуби всі свої єврокубкові домашні матчі мають проводити на нейтральних полях.

А збірна Польщі відмовилася грати з Росією у плей-офф ЧС-2022. Команди мали зустрітися наприкінці березня.