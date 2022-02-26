8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

УЄФА розриває контракт із Газпромом

Олександр Трикіша
26 лютого, 13:38
УЄФА запустив процес розірвання контракту з російською компанією "Газпром" після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України

УЄФА відмовляється від мільйонів Путіна / Фото: Getty Images

Все більше організацій відмовляються співпрацювати з Росією та всім, що з нею пов'язано. Раніше УЄФА забрав фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурга, а тепер завдає ще одного удару.

Як повідомляє The Times, УЄФА перебуває в процесі розірвання спонсорського контракту на суму близько 100 мільйонів євро з російською державною енергетичною компанією "Газпром".

Реклама

Раніше ми писали, що Манчестер Юнайтед відмовився співпрацювати з Аерофлотом, розірвавши достроково угоду з російською авіакомпанією

Також ми писали, що УЄФА ухвалив, що російські клуби всі свої єврокубкові домашні матчі мають проводити на нейтральних полях.

А збірна Польщі відмовилася грати з Росією у плей-офф ЧС-2022. Команди мали зустрітися наприкінці березня.