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УЕФА подал в суд на пиццерию за блюдо "Лига шампиньонов"

Александр Трикиша
31 января, 14:09
Производители продуктов частенько выдумывают оригинальные названия, чтобы привлечь покупателей, но немецкая пиццерия, похоже, перемудрила с названием и спровоцировала судебные разбирательства

В УЕФА не любят пиццу с грибами / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

УЕФА подал в суд на пиццерию Pizza Wolke за блюдо под названием "Лига шампиньонов". Функционеры из ассоциации посчитали, что пицца с грибами имеет много общего с Лигой чемпионов.

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Интересно, что суд поддержал УЕФА, тем не менее, в пиццерии посчитали судебное разбирательство отличной рекламой.

Напомним, что текущий сезон Лиги чемпионов ознаменовался грандиозным скандалом. Жеребьевку плей-офф пришлось проводить дважды из-за ошибки компьютера.

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Также мы сообщали, что Украина попросила у УЕФА чемпионат Европы, Суперкубок и финал Лиги конференций. Владимир Зеленский озвучил главе УЕФА Александеру Чеферину список турниров и еврокубковых матчей, которые хотела бы принять Украина.