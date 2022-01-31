31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
31 січня 17:00 Онлайн
Динамо --
Лудогорець --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

УЄФА подав до суду на піцерію за блюдо "Ліга печериць"

Олександр Трикіша
31 січня, 14:09
Виробники товарів часто вигадують оригінальні назви, щоб залучити покупців, але німецька піцерія, схоже, перемудрила з назвою і спровокувала судові розгляди.

В УЄФА не люблять піцу з грибами / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

УЄФА подав до суду на піцерію Pizza Wolke за блюдо під назвою "Ліга печериць". Функціонери з асоціації вважали, що піца з грибами має багато спільного з Лігою чемпіонів.

Читайте також: Коли Мессі зіграє проти Реала: календар Ліги чемпіонів

Реклама

Цікаво, що суд підтримав УЄФА, проте в піцерії вважали судовий розгляд чудовою рекламою.

Нагадаємо, що поточний сезон Ліги чемпіонів відзначився грандіозним скандалом. Жеребкування плей-офф довелося проводити двічі через помилку комп'ютера.

Реклама

Також ми повідомляли, що Україна попросила у УЄФА чемпіонат Європи, Суперкубок та фінал Ліги конференцій . Володимир Зеленський озвучив голові УЄФА Александеру Чеферіну список турнірів та єврокубкових матчів, які хотіла б прийняти Україна.