Когда Месси сыграет против Реала: календарь Лиги чемпионов

Вчера прошла жеребьевка Лиги чемпионов. А сегодня УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала.
Игры растянуты на месяц и начнутся в 22:00 по киевскому времени.
15 февраля и 9 марта
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- Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)
- Пари Сен-Жермен (Франция) – Реал (Испания)
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16 февраля и 8 марта
- Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)
- Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)
22 февраля и 16 марта
- Челси (Англия) – Лилль (Франция)
- Вильяреал (Испания) – Ювентус (Италия)
23 февраля и 15 марта
- Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды)
- Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.