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"УЕФА – дворняжка Путина!" Реакция фанов Европы на запрет формы сборной Украины

10 июня, 15:10

Андрей Трофимов

Социальные страницы Европейского футбольного союза засыпали гневными отзывами болельщики из разных стран, утверждающие, что УЕФА продался Путину

Болельщики считают, что УЕФА продался России

После решения УЕФА, потребовавшего убрать слоган "Героям слава!" с формы сборной Украины, болельщики нашей национальной команды и других стран завалили гневными комментариями страницы Европейского футбольного союза в соцсетях.

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"Газпромовские х****сы", – не стесняется в выражениях Андреас из Праги

"УЕФА – мафия", – пишет Ярослав Денисик из Киева

"УЕФА, вы Путинская дворняжка. Как всегда, спортивная арена политизируется и подчиняется диктаторам. Грустно. Позор УЕФА, марионеткам Путина", – это уже твит Тибо из французского Меца

Также пользователи соцсетей добавляют: "Слава Украине!" – "Героям слава!". Правда не продается". "Украина защищает Европу и весь цивилизованный мир. "Слава Украине" и "Героям слава" – святые слова".

УЕФА удовлетворил озабоченность России / Фото: УАФ

Ранее УЕФА объяснил, почему вдруг "Героям слава!" на форме сборной Украины оказалось вне закона. В Европейском футбольном союзе признали – то, что соответствовало всем их требованиям, резко перестало им отвечать из-за озабоченности России.

Хотя, как мы писали, "Героям слава!" еще может остаться на форме сборной: УАФ ведет переговоры с УЕФА.

Первый матч на Евро Украина сыграет 13 июня – в Амстердаме команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами.

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Источник: Сегодня|Спорт

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