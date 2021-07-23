Убили мотивацию! Рекордсменку Олимпиады лишили права нести флаг на открытии Олимпиады

У олимпийской чемпионки-1992 по спортивной гимнастике Оксаны Чусовитиной отобрали статус знаменосца сборной Узбекистана перед началом церемонии открытия Игр

Оксана Чусовитина / Фото: Getty Images

Вместо заявленных ранее национальным олимпийским комитетом Узбекистана гимнастки Оксаны Чусовитиной и боксера Бобо-Усмона Батурова флаг страны на открытии Олимпиады доверили другому боксеру Баходиру Жалолову и тхэквондистке Нигоре Турсункуловой.

Онлайн трансляция церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио

46-летняя Оксана Чусовитина в шоке.

"Мне не объяснили, почему, просто сказали, что я не иду, и все. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, все поймем", – приводит слова Оксаны телеграм-канал Sputnik Узбекистан

Олимпиада в Токио – восьмая для Чусовитиной / Фото: Instagram

Отметим, что для Чусовитиной эти Игры будут восьмыми – рекорд мировой гимнастики – и последними. После них Оксана завершит олимпийскую карьеру.

Тем временем источник в Олимпийском комитете Узбекистана, которого цитирует ТАСС, сообщил, что решение лишить Чусовитину статуса знаменосца приняли, чтобы она... не устала.

"Участие в церемонии открытия занимает много времени, необходимо на протяжении большого количества времени стоять на ногах, а затем поздно возвращаться в отель. Чусовитина примет участие в отборочном турнире 25 июля, а Батуров – 29 июля, в связи с этим было принято решение о замене знаменосцев", – сказал источник