Убили мотивацію! Рекордсменку Олімпіади позбавили права нести прапор на відкритті Олімпіади

У олімпійської чемпіонки-1992 зі спортивної гімнастики Оксани Чусовітіної відібрали статус прапороносиці збірної Узбекистану перед початком церемонії відкриття Ігор

Оксана Чусовітіна / Фото: Getty Images

Замість заявлених раніше національним олімпійським комітетом Узбекистану гімнастки Оксани Чусовітіної і боксера Бобо-Усмона Батурова прапор країни на відкритті Олімпіади довірили іншому боксеру Баходіру Жалолову і представиниці тхеквондо Нігорі Турсункуловій.

Онлайн трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2020 в Токіо

46-річна Оксана Чусовітіна в шоці.

"Мені не пояснили, чому, просто сказали, що я не йду, і все. Мотивацію вбили. Так робити не можна. Можна просто пояснити, ми всі люди, все зрозуміємо", – наводить слова Оксани телеграм-канал Sputnik Узбекистан

Олімпіада в Токіо – восьма для Чусовітіної / Фото: Instagram

Відзначимо, що для Чусовітіної ці Ігри будуть восьмими – рекорд світової гімнастики – і останніми. Після них Оксана завершить олімпійську кар'єру.

Тим часом джерело в Олімпійському комітеті Узбекистану, яке цитує ТАСС, повідомив, що рішення позбавити Чусовітіну статусу прапороносця ухвалили, щоб вона... не втомилася.

"Участь у церемонії відкриття займає багато часу, необхідно протягом великої кількості часу стояти на ногах, а потім пізно повертатися в готель. Чусовітіна візьме участь у відбірковому турнірі 25 липня, а Батуров – 29 липня, в зв'язку з цим ухвалили рішення про заміну прапороносців", – сказало джерело