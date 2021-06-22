УАФ сделала заявление по возможной отставке Шевченко

Несмотря на поражение от Австрии и угрозу раннего вылета с чемпионата Европы, в Украинской ассоциации футбола не видят оснований для смены наставника команды

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

В Украинской ассоциации футбола высказались на тему возможной отставки Андрея Шевченко с поста национальной сборной. Напомним, после поражения 0:1 от Австрии в Бухаресте "сине-желтые" финишировали на третьем месте в группе и рискуют не выйти в 1/8 финала Евро.

"Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после этого матча. Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность каких-то ошибок", – сказал вице-президент УАФ Олег Протасов, которого цитирует AS.ro

Напомним, что контракт Андрея Шевченко с УАФ действует до завершения следующего чемпионата мира, который пройдет в конце 2022 года в Катаре.

Правда, поговаривали, что уже после Евро-2020 Шеву на посту тренера сборной Украины мог сменить Сергей Ребров, однако, по всей видимости, у Шевченко отпал вариант с Миланом, куда его активно сватали, и Ребров возглавил Аль Айн из ОАЭ. Шева же, судя по всему, намерен отработать контракт с УАФ до конца.

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"Совсем недоволен таким результатом, – добавил после поражения от Австрии Олег Протасов. – Я ожидал ничью, но в этом матче в целом мы сыграли не очень хорошо. Австрия играла лучше. Может, немного не хватило удачи. Посмотрим, останемся ли мы на Евро, шансов мало"

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Напомним, что, несмотря на поражение от Австрии, Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора:

Ничья в матче между Хорватией и Шотландией

Победа Словакии и ничья или поражение Польши

Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши

Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей

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