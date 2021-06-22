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УАФ назвала главную причину поражения Украины от Австрии

22 июня, 16:01

Олег Люлька

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола признал, что имели место промахи с функциональной подготовкой. Не бежалось – говорит Олег Протасов

Футболист сборной Украины после поражения от Австрии / Фото: Reuters

В руководстве УАФ назвали причину поражения сборной Украины от Австрии 0:1, которое отбросило нашу команду на третье место в своей группе и поставило под угрозу выход в 1/8 финала Евро.

"Не бежалось команде, такой и результат", – заявил первый вице-президент УАФ Олег Протасов, дав понять, что видит причину неудачи в проблемах с функциональной подготовкой сборной

На замечание журналиста канала Бомбардир, мол, не слишком ли длинные сборы были перед Евро, Протасов ответил: "Сейчас анализировать по горячим следам рановато. Разберемся, обсудим".

Ранее УАФ сделала заявление по возможной отставке Шевченко. Несмотря на поражение от Австрии и угрозу раннего вылета с чемпионата Европы, в Украинской ассоциации футбола не видят оснований для смены наставника команды.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, что Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора:

Смотрите, как Украина проиграла Австрии на Евро-2020

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Сборная Украины Евро-2020 Олег Протасов

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