22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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Евро-2020

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УАФ сделала заявление по возможной отставке Шевченко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июня, 13:09
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Несмотря на поражение от Австрии и угрозу раннего вылета с чемпионата Европы, в Украинской ассоциации футбола не видят оснований для смены наставника команды
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

В Украинской ассоциации футбола высказались на тему возможной отставки Андрея Шевченко с поста национальной сборной. Напомним, после поражения 0:1 от Австрии в Бухаресте "сине-желтые" финишировали на третьем месте в группе и рискуют не выйти в 1/8 финала Евро.

"Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после этого матча. Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность каких-то ошибок", – сказал вице-президент УАФ Олег Протасов, которого цитирует AS.ro

Напомним, что контракт Андрея Шевченко с УАФ действует до завершения следующего чемпионата мира, который пройдет в конце 2022 года в Катаре.

Правда, поговаривали, что уже после Евро-2020 Шеву на посту тренера сборной Украины мог сменить Сергей Ребров, однако, по всей видимости, у Шевченко отпал вариант с Миланом, куда его активно сватали, и Ребров возглавил Аль Айн из ОАЭ. Шева же, судя по всему, намерен отработать контракт с УАФ до конца.

Читайте также: Ребров – о замене Шевченко в сборной Украины: Как я могу вонзить нож в спину друга?

"Совсем недоволен таким результатом, – добавил после поражения от Австрии Олег Протасов. – Я ожидал ничью, но в этом матче в целом мы сыграли не очень хорошо. Австрия играла лучше. Может, немного не хватило удачи. Посмотрим, останемся ли мы на Евро, шансов мало"

Читайте также: Шеве светит шара: на кого Украина может выйти в 1/8 финала Евро

Напомним, что, несмотря на поражение от Австрии, Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора:

  • Ничья в матче между Хорватией и Шотландией
  • Победа Словакии и ничья или поражение Польши
  • Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши
  • Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей

Смотрите, как Австрия забила Украине на Евро-2020

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Вторник, 22 июня
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Среда, 23 июня
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