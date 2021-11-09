У Шака отжал! Милевский поразил своей обувкой

Шакил О'Нил и Артем Милевский / Фото: Instagram

После завершения карьеры футболиста Артем Милевский сменил бутсы на кроссовки, которые взорвали соцсети.

Огромной обувкой Миля похвастался в Instagram.

Реклама

"Владимирович, ласты снять забыл", – пошутил один из подписчиков.

"Зато тепло", – ответил на это Милевский.

"Кроссовки у Шакила О'Нила снял?" – поинтересовался другой фолловер.

"Да, отжал у Шака", – с юмором подтвердил Артем.

Реклама

И это еще не полный список подколок, обрушившихся на экс-нападающего Динамо и сборной Украины. Вот еще некоторые:

Такими кедами Паненку не исполнишь)

Педали Джордана

Тема, что за лыжи?

Артем Милевский

Реклама

Ранее мы писали, что Милевский трогательно попрощался с фанатами Динамо – Артем не сдержал слез.

Артем Милевский попрощался с болельщиками киевского Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Также мы рассказывали, что Милевский пристал к бездомному в Мариуполе: тот его так и не понял.