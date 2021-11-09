У Шака отжал! Милевский поразил своей обувкой

Шакил О'Нил и Артем Милевский / Фото: Instagram
После завершения карьеры футболиста Артем Милевский сменил бутсы на кроссовки, которые взорвали соцсети.
Огромной обувкой Миля похвастался в Instagram.
"Владимирович, ласты снять забыл", – пошутил один из подписчиков.
"Зато тепло", – ответил на это Милевский.
"Кроссовки у Шакила О'Нила снял?" – поинтересовался другой фолловер.
"Да, отжал у Шака", – с юмором подтвердил Артем.
И это еще не полный список подколок, обрушившихся на экс-нападающего Динамо и сборной Украины. Вот еще некоторые:
- Такими кедами Паненку не исполнишь)
- Педали Джордана
- Тема, что за лыжи?
Ранее мы писали, что Милевский трогательно попрощался с фанатами Динамо – Артем не сдержал слез.
Также мы рассказывали, что Милевский пристал к бездомному в Мариуполе: тот его так и не понял.