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Милевский пристал к бездомному в Мариуполе: тот его так и не понял

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 13:38
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Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский не смог найти общий язык с мужчиной без определенного места жительства
Милевский и бездомный в Мариуполе
Милевский и бездомный в Мариуполе / Фото: Миля Шоу

После завершения карьеры футболиста у Артема Милевского появилось время для путешествий.

36-летний кумир киевских болельщиков наведался в Мариуполь, чтобы потусоваться с известным уроженцем этого города – актером Андреем Бедняковым.

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Правда, дорогу к нему Миля решил искать необычным образом – поинтересовавшись у бездомного, судя по его внешнему виду, мужчины на лавочке возле помещения железнодорожного вокзала.

"Дружище, а Андрюху Беднякова ты не видел?" – поинтересовался у мужчины Милевский.

"Бидь, бидь, бидь... Вы же интеллигентный человек..." – невнятно произнес в ответ Миле бездомный, закуривая сигарету.

"Интеллигентный... Так мы ищем Андрюху, Беднякова. Не знает он, короче, где Андрюха", – пришел к выводу Милевский и развернулся.

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В итоге Милевский и Бедняков таки нашли друг друга в Мариуполе. И поужинали вместе, отведав местную шаурму.

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Ранее мы писали, что Милевский трогательно попрощался с фанатами Динамо – Артем не сдержал слез.

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