У Шака відібрав! Мілевський вразив своїм взуттям

Шакіл О'Ніл і Артем Мілевський / Фото: Instagram

Після завершення кар'єри футболіста Артем Мілевський змінив бутси на кросівки, які підірвали соцмережі.

Величезним взуттям Міля похизувався в Instagram.

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"Володимировичу, ласти зняти забув", – пожартував один із підписників.

"Зате тепло", – відповів на це Мілевський.

"Кросівки з Шакіла О'Ніла зняв?" – поцікавився інший фоловер.

"Так, відібрав у Шака", – з гумором підтвердив Артем.

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І це ще не повний список дотепів, що обрушилися на екснападника Динамо та збірної України. Ось ще деякі:

Такими кедами Панєнку не виконаєш)

Педалі Джордана

Тьомо, що за лижі?

Артем Мілевський

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Раніше ми писали, що Мілевський зворушливо попрощався з фанатами Динамо – Артем не стримав сліз.

Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Також ми розповідали, що Мілевський причепився до безхатченка в Маріуполі: той його так і не зрозумів.