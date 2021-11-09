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У Шака відібрав! Мілевський вразив своїм взуттям

Олег Люлька
9 листопада, 10:06
Кросівки, в яких постав перед своїми фоловерами колишній нападник київського Динамо, відразу стали об'єктом для жартів

Шакіл О'Ніл і Артем Мілевський / Фото: Instagram

Після завершення кар'єри футболіста Артем Мілевський змінив бутси на кросівки, які підірвали соцмережі.

Величезним взуттям Міля похизувався в Instagram.

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"Володимировичу, ласти зняти забув", – пожартував один із підписників.

"Зате тепло", – відповів на це Мілевський.

"Кросівки з Шакіла О'Ніла зняв?" – поцікавився інший фоловер.

"Так, відібрав у Шака", – з гумором підтвердив Артем.

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І це ще не повний список дотепів, що обрушилися на екснападника Динамо та збірної України. Ось ще деякі:

  • Такими кедами Панєнку не виконаєш)
  • Педалі Джордана
  • Тьомо, що за лижі?

Артем Мілевський

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Раніше ми писали, що Мілевський зворушливо попрощався з фанатами Динамо – Артем не стримав сліз.

Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Також ми розповідали, що Мілевський причепився до безхатченка в Маріуполі: той його так і не зрозумів.

Мілевський і безхатченко в Маріуполі / Фото: Миля Шоу