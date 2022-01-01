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У Милевского отключили отопление: Артем замерз на Новый год

Андрей Трофимов
1 января, 11:40
Поклонники посочувствовали бывшему нападающему киевского Динамо, увидев его в Минске за новогодним столом в шапке и шарфе

Артем Милевский / Фото: Instagram

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский, на днях отпраздновавший под градусом вторую годовщину чемпионства Беларуси с брестским Динамо, пафосно отметил и Новый год.

Отмечал Миля в родном Минске – под телевизор и салат "Селедка под шубой", гигантская тарелка с которым заняла чуть ли не половину стола.

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При этом на фото, опубликованном Артемом в Instagram, он запечатлен с шапкой на голове и шарфиком вокруг шеи.

Фолловеры Милевского, в 2021 году завершившего карьеру футболиста, заподозрили, что его минское жилище попросту не отапливается.

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  • "Шапку нужно хоть в новогоднюю ночь снимать"
  • "У Мили отопление отключили"
  • "Замерз, бедняга", – в шутку отмечают в комментариях под фото подписчики Мили.

Милевский пока не знает, когда вернется в Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

12 января Милевскому исполнится 37 лет. На днях Артем заявил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока не известно, в каком качестве.