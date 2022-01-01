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У Мілевського вимкнули опалення: Артем замерз на Новий рік

Андрій Трофімов
1 січня, 11:40
Шанувальники поспівчували колишньому нападнику київського Динамо, побачивши його в Мінську за новорічним столом у шапці та шарфі

Артем Мілевський / Фото: Instagram

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський, котрий днями відсвяткував під градусом другу річницю чемпіонства Білорусі з брестським Динамо, пафосно відзначив і Новий рік.

Святкував Міля у рідному Мінську – під телевізор та салат "Оселедець під шубою", гігантська таріль з яким зайняла майже половину столу.

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При цьому на фото, опублікованому Артемом у Instagram, він сидить із шапкою на голові і шарфом навколо шиї.

Фоловери Мілевського, який 2021 року завершив кар'єру футболіста, запідозрили, що його мінське житло не опалюється.

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  • "Шапку треба бодай у новорічну ніч знімати"
  • "У Мілі опалення вимкнули"
  • "Замерз, бідолаха", – жартома зазначають у коментарях під фото підписники Мілі.

Мілевський поки не знає, коли повернеться до Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

12 січня Мілевському виповниться 37 років. Днями Артем заявив, що планує повернутися до київського Динамо, але поки що не відомо, в якому статусі.