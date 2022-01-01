У Мілевського вимкнули опалення: Артем замерз на Новий рік

Артем Мілевський / Фото: Instagram
Колишній нападник збірної України Артем Мілевський, котрий днями відсвяткував під градусом другу річницю чемпіонства Білорусі з брестським Динамо, пафосно відзначив і Новий рік.
Святкував Міля у рідному Мінську – під телевізор та салат "Оселедець під шубою", гігантська таріль з яким зайняла майже половину столу.
При цьому на фото, опублікованому Артемом у Instagram, він сидить із шапкою на голові і шарфом навколо шиї.
Фоловери Мілевського, який 2021 року завершив кар'єру футболіста, запідозрили, що його мінське житло не опалюється.
- "Шапку треба бодай у новорічну ніч знімати"
- "У Мілі опалення вимкнули"
- "Замерз, бідолаха", – жартома зазначають у коментарях під фото підписники Мілі.
12 січня Мілевському виповниться 37 років. Днями Артем заявив, що планує повернутися до київського Динамо, але поки що не відомо, в якому статусі.