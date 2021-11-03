"Три тинейджера Барсы отвозили Динамо": футбольный агент возмущен поражением "бело-синих"

Киевское Динамо второй раз проиграло испанской Барселоне со счетом 0:1. Мы вели онлайн-трансляцию Динамо – Барселона на нашем сайте.

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Причина поражения команды Луческу, по мнению Вячеслава Заховайла, в уровне игроков Динамо. Нынешнее поколение киевлян не сможет показать лучший результат, считает эксперт.

"Предсказывал, и не без оснований надеялся, на положительный результат для киевлян. Но будем справедливы, Барса нас "отвозила".

В составе каталонцев сыграли три тинейджера, и даже это нам не помогло. Ну а что наши таланты? Да, ничего. Во многих, я уже давно не наблюдаю, этой "добавленной стоимости".