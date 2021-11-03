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"Три тинейджера Барсы отвозили Динамо": футбольный агент возмущен поражением "бело-синих"

Сергей Шаховец
3 ноября, 08:40
Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло проанализировал матч Лиги чемпионов Динамо – Барселона

Матч Лиги чемпионов Динамо - Барселона 0:1 / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевское Динамо второй раз проиграло испанской Барселоне со счетом 0:1. Мы вели онлайн-трансляцию Динамо – Барселона на нашем сайте.

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Причина поражения команды Луческу, по мнению Вячеслава Заховайла, в уровне игроков Динамо. Нынешнее поколение киевлян не сможет показать лучший результат, считает эксперт.

"Предсказывал, и не без оснований надеялся, на положительный результат для киевлян. Но будем справедливы, Барса нас "отвозила".

В составе каталонцев сыграли три тинейджера, и даже это нам не помогло. Ну а что наши таланты? Да, ничего. Во многих, я уже давно не наблюдаю, этой "добавленной стоимости".

Ремесленники.... работу работали...Это пожалуй справедливо сказано о нынешней генерации игроков Динамо.

Не хочу обижать Колю Шапаренко. Он сегодня поучаствовал во всем плохом,- огромный брак.

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Проиграть Барсе 1:0 не стыдно.... Только этим мы можем себя утешать", – написал Заховайло в своем Facebook.

Отметим, что несмотря на поражение от испанского гранда, динамовцы сохраняют шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов.

После четырех туров Динамо набрало один балл и замыкает турнирную таблицу в группе Е.

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