"Три тинейджера Барсы отвозили Динамо": футбольный агент возмущен поражением "бело-синих"

Матч Лиги чемпионов Динамо - Барселона 0:1 / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевское Динамо второй раз проиграло испанской Барселоне со счетом 0:1. Мы вели онлайн-трансляцию Динамо – Барселона на нашем сайте.
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Причина поражения команды Луческу, по мнению Вячеслава Заховайла, в уровне игроков Динамо. Нынешнее поколение киевлян не сможет показать лучший результат, считает эксперт.
"Предсказывал, и не без оснований надеялся, на положительный результат для киевлян. Но будем справедливы, Барса нас "отвозила".
В составе каталонцев сыграли три тинейджера, и даже это нам не помогло. Ну а что наши таланты? Да, ничего. Во многих, я уже давно не наблюдаю, этой "добавленной стоимости".
Ремесленники.... работу работали...Это пожалуй справедливо сказано о нынешней генерации игроков Динамо.
Не хочу обижать Колю Шапаренко. Он сегодня поучаствовал во всем плохом,- огромный брак.
Проиграть Барсе 1:0 не стыдно.... Только этим мы можем себя утешать", – написал Заховайло в своем Facebook.
Отметим, что несмотря на поражение от испанского гранда, динамовцы сохраняют шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов.
После четырех туров Динамо набрало один балл и замыкает турнирную таблицу в группе Е.