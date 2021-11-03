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"Три тінейджери Барси відвозили Динамо": футбольний агент обурений поразкою "біло-синіх"

Сергій Шаховець
3 листопада, 08:40
Відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло проаналізував матч Ліги чемпіонів Динамо – Барселона

Матч Ліги чемпіонів Динамо – Барселона 0:1 / Фото: Колаж: Сьогодні

Київське Динамо вдруге програло іспанській Барселоні з рахунком 0:1. Ми вели онлайн-трансляцію Динамо – Барселона на нашому сайті.

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Причина поразки команди Луческу, на думку В'ячеслава Заховайла, у рівні гравців "Динамо". Нинішнє покоління киян не зможе показати кращий результат, вважає експерт.

"Пророкував, і не безпідставно сподівався, на позитивний результат для киян. Але будемо справедливі, Барса нас "відвозила".

У складі каталонців зіграли три тінейджери, і навіть це нам не допомогло. Ну, а що наші таланти? Та нічого. У багатьох, я вже давно не спостерігаю, цієї "доданої вартості".

Ремісники.... роботу працювали...Це мабуть справедливо сказано про нинішню генерацію гравців Динамо.

Не хочу ображати Колю Шапаренка. Він сьогодні взяв участь у всьому поганому, – величезний брак.

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Програти Барсі 1:0 не соромно... Тільки цим ми можемо себе втішати", – написав Заховайло у своєму Facebook.

Зазначимо, що незважаючи на поразку від іспанського гранда, динамівці зберігають шанси на вихід до 1/8 Ліги чемпіонів.

Після чотирьох турів "Динамо" набрало один бал і замикає турнірну таблицю в групі Е.

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