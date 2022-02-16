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Три препарата допинг-грешницы: стало известно, что еще принимает Валиева

Павел Василенко
16 февраля, 09:13
Издание The New York Times предоставило новую информацию о расследовании дела российской фигуристки – 15-летней допинг-грешницы Камилы Валиевой

15-летняя сердечница - Камила Валиева / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Валиева погорела на запрещенном триметазидине, который помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Но, по данным американского издания, в допинг-пробе Валиевой обнаружили еще два препарата, которые используются для улучшения работы сердца – L-карнитин и гипоксен. Однако они запрещенным среди спортсменов не являются.

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Допинг-фигуристку Камилу Валиеву допустили к соревнованиям / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Напомним, после решения Спортивного арбитражного суда Лозанны, разрешившего Камиле Валиевой остаться на Играх-2022, 15-летняя фигуристка из команды РОК выиграла короткую программу у женщин и 17 февраля выступит в произвольной.

Камила Валиева продолжает выступать на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

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При этом на пресс-конференцию после короткой программы Валиева не явилась – якобы из-за плохого самочувствия, которое, впрочем, согласно заявлению РОК, уже нормализовалось.

Валиева провалила допинг-тест / Фото: REUTERS

Отметим, что Россию еще могут лишить как золота в командном турнире фигуристов, так и потенциальной медали Валиевой в личном первенства по результатам рассмотрения ее допинг-дела.

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Напомним, в РФ утверждают, что допинг в организме Валиевой оказался случайно – дескать, испила из стакана своего дедушки, принимающего триметазидин от сердца.

Тем временем, напомним, британского журналиста, уличившего Валиеву в допинге, в соцсетях грозят умертвить, как когда-то Александра Литвиненко.

За статью о Валиевой грозят убить / Фото: Коллаж: Сегодня