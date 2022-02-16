15 лютого 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 лютого 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сіті 5
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Три препарати допінг-грішниці: стало відомо, що ще приймає Валієва

Павло Василенко
16 лютого, 09:13
Видання The New York Times надало нову інформацію про розслідування справи російської фігуристки – 15-річної допінг-грішниці Каміли Валієвої

15-літня сердечниця - Каміла Валієва / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Валієва погоріла на забороненому триметазидині, який допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Але, за даними американського видання, у допінг-пробі Валієвої виявили ще два препарати, які використовуються для покращення роботи серця – L-карнітин та гіпоксен. Однак вони не є забороненими серед спортсменів.

Реклама

Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, після рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни, який дозволив Камілі Валієвій залишитись на Іграх-2022, 15-річна фігуристка з команди РОК виграла коротку програму у жінок і 17 лютого виступить у довільній.

Каміла Валієва продовжує виступати на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

Реклама

При цьому на пресконференцію після короткої програми Валієва не з'явилася – нібито через погане самопочуття, яке, втім, згідно із заявою РОК, уже нормалізувалося.

Валієва провалила допінг-тест / Фото: REUTERS

Зазначимо, що Росію ще можуть позбавити як золота у командному турнірі фігуристів, так і потенційної медалі Валієвої в особистій першості за підсумками розгляду її допінг-справи.

Реклама

Нагадаємо, в РФ стверджують, що допінг в організмі Валієвої опинився випадково – мовляв, випила зі склянки свого дідуся, приймає триметазидин від серця.

Тим часом, нагадаємо, британського журналіста, який викрив допінг Валієвої, в соцмережах погрожують умертвити, як колись Олександра Литвиненка.

За статтю про Валієву погрожують убивством / Фото: Колаж: Сьогодні