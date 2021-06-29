Тренер Швеции раскрыл главный козырь своей сборной в матче с Украиной

В сегодняшнем поединке 1/8 финала Евро в Глазго Янне Андерссон рассчитывает воспользоваться преимуществом своей сборной в росте – но у нас тоже козырей хватает

Тренер сборной Швеции Янне Андерссон / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал главный козырь своей команды в поединке 1/8 финала Евро против Украины, который состоится сегодня в Глазго. Начало – в 22:00. Онлайн Швеция – Украина доступен на нашем сайте.

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"У нас есть преимущество перед сборной Украины в плане роста при "стандартах". Надеюсь, сможем извлечь из этого пользу. На этом турнире стандартные положения очень много нам дали", – приводит слова тренера шведской сборной сайт УЕФА

Напомним, что единственный мяч от Австрии в заключительном матче группового раунда Украина пропустила после розыгрыша углового. Вот как это было:

"Мы должны быть аккуратны при стандартных положениях, потому что Швеция очень хорошо их использует. Крайне важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы", – предупреждает своих подопечных главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

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Напомним, что ранее шпион Швеции проболтался о козыре сборной Украины. Скандинавы больше всего опасаются непредсказуемых ударов наших левоногих звезд.

Впрочем, похоже, у Украины есть преимущество и посерьезнее.

ФАКТОР СВЕЖЕСТИ

У сборной Украины было 8 дней на восстановление после предыдущего поединка, на двое суток больше, чем у шведов. Этот фактор может иметь ключевое значение сегодня. Например, накануне Швейцария сенсационно выбила Францию после того, как отдыхала на три дня больше соперника.