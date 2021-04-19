Тренер Динамо против элитной Суперлиги. Луческу обвинил во всем американцев

Наставник киевской команды Мирча Луческу считает, что создание Суперлиги для избранных команд полностью помешает развитию футбола в других странах

Главный тренер Динамо Мирча Луческу выступил против создания футбольной Суперлиги Европы. Вчера поздно вечером 12 знаменитых клубов окончательно договорились о запуске закрытого соревнования для избранных. Однако румынский специалист считает, что создание Суперлиги помешает развитию футбола.

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"Недопустимо, чтобы что-то подобное произошло. В корне этих дискуссий стоят американцы, которые хотят сделать то, что они сделали в Соединенных Штатах. Они думают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут распределены между акционерами. Не думайте, что у больших команд достаточно структур для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что деньги пойдут на улучшение структур", – цитирует Луческу Antena Sport

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Будет обидно, ведь футбол создавался как массовый спорт, а не бизнес. Это был спорт рабочих в Англии. Вот как он вырос. А теперь все сжимается в пузырь. Самое главное, что исчезнет дух соревнования. А для футбола это самое главное. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими. Это полностью помешает развитию футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола".

Ранее мы также писали, что Ювентус, Милан и Интер хотят исключить из Серии А за участие в Суперлиге.

Также игроков из Суперлиги не допустят к Евро-2020. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. Также дисквалификация будет распространяться на все международные матчи, в том числе отбор на ЧМ-2022 и Лигу наций.

Суперлига футбольная

Напомним, на данный момент известны 12 команд-основателей Суперлиги: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм. Еще пять будут квалифицироваться ежегодно по итогам выступления в предыдущем сезоне.

Ранее мы пофантазировали, кто выступит в следующей Лиге чемпионов без учета грандов Суперлиги, исходя из турнирного положения в топ-лигах Европы на данный момент. С созданием Суперлиги европейские гранды не смогут участвовать в Лиге чемпионов.

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