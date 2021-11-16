Тренер Боснии перед рубкой с Украиной исключил из состава игрока Барселоны

Пьянич выводил команду на матч против Финляндии с капитанской повязкой / Фото: REUTERS

Матч Босния – Украина пройдет сегодня на стадионе "Билино Поле" в Зенице, начало – в 21:45. Смотреть Босния – Украина можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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В предыдущем туре Босния проиграла дома Финляндии (1:3) и лишилась шансов на выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Игроки команды подверглись критике со стороны болельщиков, особенно досталось самому дорогому футболисту в их составе – полузащитнику Барселоны Маралему Пьяничу, выступающему на правах аренды за Бешикташ.

Миралем Пьянич не сыграет против Украины / Фото: Getty Images

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В матче против Финляндии Пьянич был заменен во втоорм тайме под свист трибун, а на матч против Украины главный тренер боснийцев Ивайло Петев даже не включил его в заявку.

Напомним, что из-за травм ранее Босния лишилась своих звездных игроков Эдина Джеко и Сеада Колашинаца.