16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
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Тренер Боснии перед рубкой с Украиной исключил из состава игрока Барселоны

Александр Трикиша
16 ноября, 17:49
Сегодня сборная Украины проведет решающий матч в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины на выезде. Нашу команду устроит только победа!

Пьянич выводил команду на матч против Финляндии с капитанской повязкой / Фото: REUTERS

Матч Босния – Украина пройдет сегодня на стадионе "Билино Поле" в Зенице, начало – в 21:45. Смотреть Босния – Украина можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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В предыдущем туре Босния проиграла дома Финляндии (1:3) и лишилась шансов на выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Игроки команды подверглись критике со стороны болельщиков, особенно досталось самому дорогому футболисту в их составе – полузащитнику Барселоны Маралему Пьяничу, выступающему на правах аренды за Бешикташ.

Миралем Пьянич не сыграет против Украины / Фото: Getty Images

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В матче против Финляндии Пьянич был заменен во втоорм тайме под свист трибун, а на матч против Украины главный тренер боснийцев Ивайло Петев даже не включил его в заявку.

Напомним, что из-за травм ранее Босния лишилась своих звездных игроков Эдина Джеко и Сеада Колашинаца.