16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Тренер Боснії перед рубкою з Україною виключив зі складу гравця Барселони

Олександр Трикіша
16 листопада, 17:49
Сьогодні збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини на виїзді. Нашу команду влаштує лише перемога!

П'янич виводив команду на матч проти Фінляндії з капітанською пов'язкою / Фото: REUTERS

Матч Боснія – Україна пройде сьогодні на стадіоні "Біліно Поле" у Зениці, початок – о 21:45. Дивитися Боснія – Україна можна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

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У попередньому турі Боснія програла вдома Фінляндії (1:3) і втратила шанси на вихід у плей-офф відбору на ЧС-2022.

Гравців команди розкритикували вболівальники, особливо дісталося найдорожчому футболісту в їхньому складі – півзахиснику Барселони Маралему П'яничу, який виступає на правах оренди за Бешикташ.

Міралем П'янич не зіграє проти України / Фото: Getty Images

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У матчі проти Фінляндії П'янич був замінений у другому таймі під свист трибун, а на матч проти України головний тренер боснійців Івайло Петєв навіть не включив його в заявку.

Нагадаємо, що через травми раніше Боснія втратила своїх зіркових гравців Едіна Джеко і Сеада Колашинаця.