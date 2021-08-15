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Тренер Бенфики об игре Яремчука: "Он настоящий бомбардир, ради этого мы его подписали"

Сергей Шаховец
15 августа, 22:41
Тренерский штаб португальского клуба восхищен игрой украинского нападающего Романа Яремчука и надеется на продолжении результативной серии футболиста

Роман Яремчук произвел фурор в чемпионате Португалии / Фото: SLBenfica

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жорже Жезуш в интервью SLBenfica дал высокую оценку игры украинского форварда Романа Яремчука. Накануне, в матче 2-го тура чемпионата Португалии против Ароки (2:0) Роман забил свой премьерный гол и сделал ассист за "орлов".

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"За это время он показал, что ему не нужно много моментов для гола, и не нужно много возможностей, чтобы сделать замечательную передачу. Разница между обычными игроками и нападающими есть. Яремчук показал нам в эти минуты, что он понимает игру. Он номер 9, он нападающий, бомбардир, и именно из-за этих качеств мы его подписали"

Роман Яремчук забивает свой первый гол за Бенфику / Фото: Инстаграм

"Он дал мне понять, что я могу рассчитывать на него в следующих играх. Постепенно он начнет лучше понимать партнеров. Для этого нужно много тренировок. Мы этим очень довольны. Он хорошо интегрируется, когда я заменил его, он сказал мне, что не очень устал", – сказал Жезуш изданию SLBenfica

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш / Фото: SLBenfica

Напомним, что помимо результативной игры в чемпионате Португалии, Роман успел отличится и в Лиге чемпионов в матче против Спартака. Украинец забил го в ворота московского клуба, но в УЕФА посчитали, что это был автогол, поэтому Яремчуку достался только результативный ассист.

Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

Напомним, что Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где он забил два гола. В прошлом сезоне украинец защищал цвета Гента, в котором стал лучшим бомбардиром команды, забив 23 гола.

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