15 серпня 17:00 Відео
Колос 1
Рух 1
15 серпня 19:30 Відео
Львів 1
Олександрія 1
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Тренер Бенфіки про гру Яремчука: "Він справжній бомбардир, заради цього ми його підписали"

Сергій Шаховець
15 серпня, 22:41
Тренерський штаб португальського клубу захоплений грою українського нападника Романа Яремчука і сподівається на продовження результативної серії футболіста

Роман Яремчук справив фурор в чемпіонаті Португалії / Фото: SLBenfica

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жорже Жезуш в інтерв'ю SLBenfica дав високу оцінку гри українського форварда Романа Яремчука. Напередодні, в матчі 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароки (2:0) Роман забив свій прем'єрний гол і зробив асист за "орлів".

Читайте також: Готовий говорити на камеру тільки українською: Яремчук відмовив у відеоінтерв'ю російському виданню

"За цей час він показав, що йому не потрібно багато моментів для голу, і не потрібно багато можливостей, щоб зробити чудову передачу. Різниця між звичайними гравцями і нападниками є. Яремчук показав нам в ці хвилини, що він розуміє гру. Він номер 9 , він нападник, бомбардир, і саме через ці якості ми його підписали"

Роман Яремчук забиває свій перший гол за Бенфіку / Фото: Инстаграм

"Він дав мені зрозуміти, що я можу розраховувати на нього в наступних іграх. Поступово він почне краще розуміти партнерів. Для цього потрібно багато тренувань. Ми цим дуже задоволені. Він добре інтегрується, коли я замінив його, він сказав мені, що не дуже втомився", – сказав Жезуш виданню SLBenfica

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: SLBenfica

Нагадаємо, що крім результативної гри в чемпіонаті Португалії, Роман встиг відзначитися і в Лізі чемпіонів у матчі проти Спартака. Українець забив гол у ворота московського клубу, але в УЄФА вважають, що це був автогол, тому Яремчуку дістався тільки результативний асист.

Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

Нагадаємо, що Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де він забив два голи. У минулому сезоні українець захищав кольори Гента, в якому став найкращим бомбардиром команди, забивши 23 голи.

Реклама