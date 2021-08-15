Тренер Бенфіки про гру Яремчука: "Він справжній бомбардир, заради цього ми його підписали"

Роман Яремчук справив фурор в чемпіонаті Португалії / Фото: SLBenfica

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жорже Жезуш в інтерв'ю SLBenfica дав високу оцінку гри українського форварда Романа Яремчука. Напередодні, в матчі 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароки (2:0) Роман забив свій прем'єрний гол і зробив асист за "орлів".

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"За цей час він показав, що йому не потрібно багато моментів для голу, і не потрібно багато можливостей, щоб зробити чудову передачу. Різниця між звичайними гравцями і нападниками є. Яремчук показав нам в ці хвилини, що він розуміє гру. Він номер 9 , він нападник, бомбардир, і саме через ці якості ми його підписали"

Роман Яремчук забиває свій перший гол за Бенфіку / Фото: Инстаграм

"Він дав мені зрозуміти, що я можу розраховувати на нього в наступних іграх. Поступово він почне краще розуміти партнерів. Для цього потрібно багато тренувань. Ми цим дуже задоволені. Він добре інтегрується, коли я замінив його, він сказав мені, що не дуже втомився", – сказав Жезуш виданню SLBenfica

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: SLBenfica

Нагадаємо, що крім результативної гри в чемпіонаті Португалії, Роман встиг відзначитися і в Лізі чемпіонів у матчі проти Спартака. Українець забив гол у ворота московського клубу, але в УЄФА вважають, що це був автогол, тому Яремчуку дістався тільки результативний асист.

Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

Нагадаємо, що Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де він забив два голи. У минулому сезоні українець захищав кольори Гента, в якому став найкращим бомбардиром команди, забивши 23 голи.