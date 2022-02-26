8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
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Шахтер --
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Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Только украинцы остановят этих упырей – белорус из Динамо

Олег Люлька, Андрей Трофимов
26 февраля, 19:29
Белорусский нападающий киевского Динамо уверен, что победа будет за Украиной

Белорус Шкурин верит в украинскую армию / Фото: Коллаж: Сегодня

22-летний белорусский форвард киевского Динамо Илья Шкурин, арендованный до лета у московского ЦСКА, назвал своими именами действия агрессора по отношению к Украине и выразил уверенность в нашей победе.

"Это не специальная операция. Это самая настоящая война. Над домом моего деда летают самолеты".

"И я хочу, чтобы все об этом знали. Украинцы – ох#####е. Все у вас будет хорошо. Вы настоящие казаки и только вы можете остановить этих упырей. Все у вас будет хорошо", – сказал уроженец Витебска Илья Шкурин в комментарии изданию Sportarena.

Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Украинские войска / Фото: AFP

В августе прошлого года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. "Представлять интересы национальной команды отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал тогда в соцсетях Шкурин.

В Беларуси Шкурину пригрозили тюрьмой.

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