Только украинцы остановят этих упырей – белорус из Динамо

Белорус Шкурин верит в украинскую армию / Фото: Коллаж: Сегодня

22-летний белорусский форвард киевского Динамо Илья Шкурин, арендованный до лета у московского ЦСКА, назвал своими именами действия агрессора по отношению к Украине и выразил уверенность в нашей победе.

"Это не специальная операция. Это самая настоящая война. Над домом моего деда летают самолеты".

"И я хочу, чтобы все об этом знали. Украинцы – ох#####е. Все у вас будет хорошо. Вы настоящие казаки и только вы можете остановить этих упырей. Все у вас будет хорошо", – сказал уроженец Витебска Илья Шкурин в комментарии изданию Sportarena.

Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Украинские войска / Фото: AFP

В августе прошлого года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. "Представлять интересы национальной команды отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал тогда в соцсетях Шкурин.

В Беларуси Шкурину пригрозили тюрьмой.

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