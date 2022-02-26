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Минай --
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Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Тільки українці зупинять цих упирів – білорус із Динамо

Олег Люлька, Андрій Трофімов
26 лютого, 19:29
Білоруський нападник київського Динамо переконаний, що перемога буде за Україною

Білорус Шкурін вірить в українську армію / Фото: Колаж: Сьогодні

22-річний білоруський форвард київського Динамо Ілля Шкурін, орендований до літа у московського ЦСКА, назвав своїми іменами дії агресора щодо України і висловив упевненість у нашій перемозі.

"Це не спеціальна операція. Це справжнісінька війна. Над будинком мого діда літають літаки".

"І я хочу, щоб всі про це знали. Українці – ох####і. Все у вас буде гаразд. Ви справжні козаки і тільки ви можете зупинити цих упирів. Все у вас буде гаразд", – сказав уродженець Вітебська Ілля Шкурін у коментарі виданню Sportarena.

Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Українські війська / Фото: AFP

У серпні минулого року Шкурін відмовився приїжджати до Білорусі, поки там при владі перебуває Олександр Лукашенко. "Представляти інтереси національної команди відмовляюся доти, доки діє режим Лукашенка. Живе Білорусь", – написав тоді в соцмережах Шкурін.

У Білорусі Шкуріну пригрозили в'язницею.

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