Титулованная украинская биатлонистка приостановила карьеру

Четырехкратная призерка чемпионатов мира по биатлону Анастасия Меркушина по возвращении в Центральную Европу покинет расположение команды и вернется в Украину. Причина – обнаруженные при обследовании проблемы со здоровьем, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

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"Во время тестов на коронавирус, которые проводили в Эстерсунде, сделали также тест на грипп, в результате которого у Насти обнаружилось воспаление верхних дыхательных путей. Поэтому она и бежала так в гонках.

После первой фазы болезни она вроде как оправилась, и на тренировках выглядела хорошо. Но нагрузки во время соревнований показали, что это воспаление сказывается, как лимитирующий фактор.

Потому мы приняли решение вернуть Настю в Украину, где она будет иметь возможность подлечиться, после чего в Буковеле приступит к подготовке к январской части сезона. Возможно, с участием в чемпионате Украины", – рассказал Брынзак для сайта biathlon.com.ua.