10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости биатлона

Титулованная украинская биатлонистка приостановила карьеру

Сергей Шаховец
7 декабря, 08:22
Анастасия Меркушина покинула расположение сборной Украины из-за проблем со здоровьем

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Четырехкратная призерка чемпионатов мира по биатлону Анастасия Меркушина по возвращении в Центральную Европу покинет расположение команды и вернется в Украину. Причина – обнаруженные при обследовании проблемы со здоровьем, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Читайте также: Украинский биатлонист стал героем пасьюта

Реклама

"Во время тестов на коронавирус, которые проводили в Эстерсунде, сделали также тест на грипп, в результате которого у Насти обнаружилось воспаление верхних дыхательных путей. Поэтому она и бежала так в гонках.

После первой фазы болезни она вроде как оправилась, и на тренировках выглядела хорошо. Но нагрузки во время соревнований показали, что это воспаление сказывается, как лимитирующий фактор.

Потому мы приняли решение вернуть Настю в Украину, где она будет иметь возможность подлечиться, после чего в Буковеле приступит к подготовке к январской части сезона. Возможно, с участием в чемпионате Украины", – рассказал Брынзак для сайта biathlon.com.ua.

Анастасия Меркушина / Фото: Twitter

Напомним, в Эстерсунде Меркушина приняла участие в двух стартах: финишировала 71-й в индивидуальной гонке, а также была 18-й на первом этапе эстафеты.

После первой гонки на Кубке мира, что-то необъяснимое творилось с Анастасией Меркушиной – ее трусило, она не могла дышать.

Реклама

Анастасия Меркушина