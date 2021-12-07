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Титулована українська біатлоністка призупинила кар'єру

Сергій Шаховець
7 грудня, 08:22
Анастасія Меркушина покинула розташування збірної України через проблеми зі здоров'ям

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Чотириразова призерка чемпіонатів світу з біатлону Анастасія Меркушина після повернення до Центральної Європи покине розташування команди і повернеться до України. Причина – виявлені під час обстеження проблеми зі здоров'ям, повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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"Під час тестів на коронавірус, які проводили в Естерсунді, зробили також тест на грип, внаслідок якого у Насті виявилося запалення верхніх дихальних шляхів. Тому вона й бігла так у гонках.

Після першої фази хвороби вона ніби оговталася, і на тренуваннях виглядала добре. Але навантаження під час змагань показали, що це запалення позначається як лімітуючий фактор.

Тому ми вирішили повернути Настю до України, де вона матиме можливість підлікуватися, після чого у Буковелі розпочне підготовку до січневої частини сезону. Можливо, з участю у чемпіонаті України", – розповів Бринзак для сайту biathlon.com.ua.

Анастасія Меркушина / Фото: Twitter

Нагадаємо, в Естерсунді Меркушина взяла участь у двох стартах: фінішувала 71-шою в індивідуальних перегонах, а також була 18-тою на першому етапі естафети.

Після першої гонки на Кубку світу щось незрозуміле відбувалося з Анастасією Меркушиною – її трусило, вона не могла дихати.

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Анастасія Меркушина