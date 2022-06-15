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Тимощук – черт! Агент объяснил почему футболист предал Украину

Алексей Андрейцев
15 июня, 15:44
Футбольный агент Олег Авдыш назвал нынешнего тренера Зенита лжепатриотом, который сделал свой выбор в пользу денег

Тимощук предал Украину и семью / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук не осудил нападение России. Более того, рекордсмен национальной команды по количеству матчей, до сих пор работает в питерском Зените. Футбольный агент Олег Авдыш объяснил поведение футболиста.

"Надо сказать, что Толик – это яркий пример лжепатриотизма. Он выходил с украинским флагом и громче всех кричал "Слава Україні".

Он является примером человека, который предал свою родину, который предал свою семью. Его отец пошел в тероборону Луцка. Он выбрал самое глупое, что можно было выбрать в такой ситуации – деньги.

Толик – черт. Я считаю, что это его самая краткая характеристика", – цитирует Авдыша сайт "Эпоха футбола".

Несмотря на войну в Украине Тимощук продолжает работать в Зените / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

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Кстати, знаменитый футболист, возможно, не критикует нападение России на Украину из-за того, что уже десять лет работает на спецслужбы врага.

Документы датируются 2012 годом / Фото: Коллаж: Сегодня