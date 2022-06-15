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Тимощук – чорт! Агент пояснив, чому футболіст зрадив Україну

Олексій Андрейцев
15 червня, 15:44
Футбольний агент Олег Авдиш назвав нинішнього тренера Зеніта лжепатріотом, який зробив свій вибір на користь грошей

Тимощук зрадив Україну і сім'ю / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук не засудив напад Росії. Ба більше, рекордсмен національної команди за кількістю матчів досі працює в пітерському Зеніті. Футбольний агент Олег Авдиш пояснив поведінку футболіста.

"Треба сказати, що Толік – це яскравий приклад лжепатріотизму. Він виходив з українським прапором і найголосніше кричав "Слава Україні".

Він є прикладом людини, яка зрадила свою батьківщину, яка зрадила свою сім'ю. Його батько пішов у тероборону Луцька. Він обрав найдурніше, що можна було вибрати в такій ситуації, – гроші.

Толік – чорт. Я вважаю, що це його найкоротша характеристика", – цитує Авдиша сайт "Епоха футболу".

Попри війну в Україні Тимощук продовжує працювати у Зеніті / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

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До речі, знаменитий футболіст, можливо, не критикує нападу Росії на Україну через те, що вже десять років працює на спецслужби ворога.

Документи датуються 2012 роком / Фото: Колаж: Сьогодні