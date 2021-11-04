Терминатор из Ганы пригрозил завалить Ломаченко

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

Чуть больше месяца остается до боя Василий Ломаченко – Ричард Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

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Отец Теофимо Лопеса уже заявил, что не сомневается в победе Ломаченко над Комми.

Да и аналитики букмекерских отдают предпочтение Васе. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

выигрыш Ломаченко – 80%

выигрыш Комми – 17%

ничья – 3%

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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Однако сам Комми – 34-летний ганец по прозвищу Терминатор – уверен в своих силах.

"После поражения от Лопеса в 2019-м все, о чем только думал, – это стать чемпионом мира снова".

"Бой с Ломаченко приблизит меня на шаг к этой цели", – приводит слова Комми myjoyonline.

"Я хочу поблагодарить Боба Арума и Top Rank за возможность выйти в ринг Мэдисон-Сквер-Гарден – одного из самых знаковых мест для бокса".

"Знаю, что большинство людей считают меня аутсайдером боя, но я полон решимости доказать, что все они неправы. Я хочу заставить Гану снова мной гордиться", – сказал Комми.

Напомним, в 2019-м Комми проиграл Лопесу нокаутом.

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Зато в феврале 2021-го уже сам Комми нокаутировал доминиканца Маринеса.

Из своих 30 побед на профи-ринге 27 Ричард добыл досрочно.

Ричард Комми / Фото: Getty Images

Победителя поединка Ломаченко – Комми в 2022-м ждет бой за титул чемпиона мира в легком весе, который Вася потерял после своего поражения от Лопеса в 2020-м.