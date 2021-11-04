Термінатор із Гани пригрозив завалити Ломаченка

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

Трохи більше місяця залишається до бою Василь Ломаченко – Річард Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

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Батько Теофімо Лопеса вже заявив, що не сумнівається у перемозі Ломаченка над Коммі.

Та й аналітики букмекерських віддають перевагу Васі. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

виграш Ломаченка – 80%

виграш Коммі -17%

нічия – 3%

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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Проте сам Коммі – 34-річний гонець на прізвисько Термінатор – упевнений у своїх силах.

"Після поразки від Лопеса 2019-го все, про що я тільки думав, – це стати чемпіоном світу знову".

"Бій з Ломаченком наблизить мене на крок до цієї мети", – наводить слова Коммі myjoyonline.

"Я хочу подякувати Бобу Аруму та Top Rank за можливість вийти в ринг Медісон-Сквер-Гарден – однієї з найвизначніших арен боксу".

"Знаю, що більшість людей вважають мене аутсайдером бою, але я сповнений рішучості довести, що вони помиляються. Я хочу змусити Гану знову пишатися мною", – сказав Коммі.

Нагадаємо, 2019-го Коммі програв Лопесу нокаутом.

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Зате в лютому 2021-го вже сам Коммі нокаутував домініканця Марінеса.

Зі своїх 30 перемог на профі-рингу 27 Річард здобув достроково.

Річард Коммі / Фото: Getty Images

На переможця поєдинку Ломаченко – Коммі 2022-го чекає бій за титул чемпіона світу у легкій вазі, який Вася втратив після своєї поразки від Лопеса 2020-го.